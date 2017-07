Irmão é suspeito de matar produtora na Zona Sul do Rio

Foto: Reprodução Facebook

‘Ela era impura’, diz irmão acusado de matar produtora.

Preso por policiais da Divisão de Homicídios da Capital (DH) horas depois do crime, na noite da última segunda-feira (24), acusado de matar a irmã, a produtora de elenco Maria Luana Diogo Oliveira, de 34 anos, Pedro Luiz Oliveira Diogo não confessou o crime. Mas, em um depoimento confuso, disse que a irmã era “impura” e que, dentro de sua lógica, foi “eliminada”. O suspeito estava no Lins de Vasconcelos, na Zona Norte do Rio, onde morava com Luana antes de os dois se mudarem para Laranjeiras, na Zona Sul, por causa da violência.

A especializada informou que Pedro foi “identificado, perseguido e preso em flagrante (…) por ter matado, com agressões na cabeça, na região do pescoço e das costas (utilizando instrumento perfuro-cortante), a própria irmã”. A motivação do crime não foi divulgada pela DH.

