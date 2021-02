IPTU em Nova Iguaçu: prazo para pagar com desconto é até dia 10

Boleto em cota única é enviado para os contribuintes que possuem e-mail cadastrado

Termina na próxima quarta-feira, em Nova Iguaçu, o prazo para o pagamento do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) em cota única, com 10% de desconto. Os contribuintes que ainda não receberam o carnê referente ao tributo de 2021, seja ele impresso entregue em domicílio ou virtual enviado por e-mail, podem fazer o download no Portal do Contribuinte (novaiguacu.rj.gov.br/contribuinte).

A emissão da segunda via pela internet está prevista no Decreto Municipal nº 12.136, de 4 de dezembro de 2020, na hipótese do não recebimento do carnê. Também é possível fazer a retirada dos boletos comparecendo à sede da Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças (SEMEF), no prédio da Prefeitura de Nova Iguaçu, na Rua Athaíde Pimenta de Morais, nº 528, Centro.

“Este ano, por questão de segurança, estamos enviando o boleto do IPTU em cota única com desconto para os contribuintes que possuem e-mail cadastrado junto à Prefeitura. Como esta é a primeira vez que estamos adotando esta medida, em função da pandemia da Covid-19, ao receberem a mensagem eletrônica, muitos podem pensar que se trata de alguma fraude, mas não é”, tranquiliza o secretário da SEMEF, Fabiano Muniz, esclarecendo que a Prefeitura de Nova Iguaçu não solicita informações sigilosas dos contribuintes via e-mail, SMS e aplicativos de mensagens.

Parcelamento

Para aqueles que não optarem pelo pagamento único com 10% de desconto, o IPTU 2021 pode ser parcelado em até 10 meses, sem abatimento. Neste caso, o vencimento acontece sempre no dia 15 de cada mês, tendo início em março, ou então no primeiro dia útil após a data.