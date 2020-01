IPTU de Belford Roxo tem desconto para os contribuintes até fevereiro

A Prefeitura de Belford Roxo está oferecendo desconto de 10% para o contribuinte que optar por pagar o IPTU 2020 em cota única até o dia 31 de janeiro. O desconto cai para 5% para quem quitar, também em cota única, até o dia 28 de fevereiro. O tributo poderá ser pago à vista, mas sem descontos até o dia 10 de março ou parcelado em 10 prestações até dezembro, todas com o vencimento para o dia 10 em cada mês. Foram enviados 130 mil carnês.

Até a data de vencimento o imposto pode ser pago em qualquer agência bancária e também nas casas lotéricas. Após o prazo estabelecido, somente nas agências do Banco Itaú. O contribuinte em atraso com o imposto anteriores deve procurar o Departamento de Dívida Ativa, na sede da Prefeitura, Avenida Floripes Rocha, 378, de segunda a sexta-feira.

De acordo com o secretário municipal de Fazenda, Rafael Albuquerque, a expectativa de arrecadação é de 15% acima do primeiro quadrimestre do ano passado. “Estamos empenhados em aumentar a arrecadação para que mais obras sejam realizadas no município e a ajuda do morador com o pagamento de seus tributos é fundamental”, explicou o secretário.

Melhorias para a cidade

A moradora do bairro Barro Vermelho, Edinalva da Silva, 69 anos, aproveitou o desconto para efetuar o pagamento do IPTU. “É sempre bom adiantar para não ficar com dívida e ainda aproveitei o desconto de 10%. Esse dinheiro será revertido para melhorias na cidade tanto para infraestrutura, como para saúde, educação e outros setores”, disse Edinalva.

O contribuinte que não recebeu seu carnê pode procurar o setor do IPTU para a emissão da segunda via de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Outra opção é emitir pelo site www.prefeituradebelfordroxo.gov.br .

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo