Inundações no Vietnã deixam 18 mortos e milhares de desabrigados

VIETNÃ – A temporada de fortes chuvas que atingem o Vietnã deixou 18 mortos e 46 mil desabrigados devido as inundações. Segundo informações divulgadas ontem pelo governo, há também cerca de 12 pessoas desaparecidas depois de um forte temporal no fim de semana.

Cidades inteiras ficaram submersas nas províncias centrais de Quang Tri e Quang Nam. A antiga capital imperial de Hue e a cidade turística de Hoi An também foram afetadas, mas a defesa civil conseguiu evacuar boa parte das áreas afetadas.

Uma operação organizada pelo exército resgatou dois pescadores que foram arrastados para o mar em Quang Tri. Eles faziam parte de um grupo maior, de oito trabalhadores. Segundo as autoridades, três corpos foram encontrados e outros três seguem desaparecidos.

O país se prepara nesta segunda para uma nova tempestade que se forma no Mar da China. Durante a estação mais chuvosa, que vai de junho a novembro, o Vietnã costuma enfrentar condições climáticas devastadoras que atingem, em especial, as províncias do centro e da costa do país. Somente no ano passado, mais de 130 vietnamitas morreram durante a temporada de chuvas.