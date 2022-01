Intervenção em booster deixa parte de Belford Roxo sem água

A distribuição de água em partes de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, ficará temporariamente comprometida amanhã (26) para a realização de uma importante intervenção na estação de bombeamento (Booster) de Duque de Caxias.

A estação, localizada no Vale do Ipê, bombeia a água captada nas represas de Xerém e Mantiqueira, ligadas ao sistema Acari, e distribui para os bairros Lote XV, Vale do Ipê, Wona e Parque dos Ferreiras.

A partir dos levantamentos realizados na infraestrutura de água existente nessa cidade na Baixada Fluminense, as equipes Operacional e de Eletromecânica detectaram a necessidade da reforma e melhoria do Booster Caxias, com a troca de toda parte elétrica e painéis de comando e a substituição do motor da bomba, que apresenta desgaste.

As melhorias incluem ainda a instalação de uma bomba reserva, o que vai permitir a realização das manutenções preventivas sem a interrupção da operação e, consequentemente, do fornecimento de água. O booster já está sendo monitorado 24h, em tempo real, pelo Centro de Operações Integradas da concessionária.

Segundo o diretor executivo da Águas do Rio na Baixada, Marcello Dall’Ovo, a revitalização dessa unidade vai beneficiar também moradores do município vizinho. “Essa intervenção vai beneficiar diretamente, em torno, de 65 mil pessoas, incluindo o bairro Parque Fluminense, em Caxias, melhorando a oferta de água tratada na região”, explica Marcello.

A previsão é que a manutenção seja executada das 8h às 17h. O fornecimento será retomado gradativamente, após a conclusão do serviço.