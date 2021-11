Intervalo de 2ª dose da Pfizer passa a ser de 21 dias

A Secretaria Municipal de Saúde informa que o intervalo mínimo entre a primeira e a segunda dose da vacina da Pfizer passou a ser de 21 dias para quem tem 20 anos ou mais.

Quem está nessa situação deve procurar uma unidade para completar seu esquema vacinal. No dia 22 de outubro, a pasta já havia tomado a mesma medida para quem tem 30 anos ou mais.

Profissionais e trabalhadores da saúde que tomaram a segunda dose na cidade do Rio até 31 de maio e pacientes com alto grau de imunossupressão com 12 anos ou mais também podem tomar a dose de reforço.

As unidades seguem aplicando a segunda dose, conforme a data estipulada no comprovante da primeira.

Quem vai receber a vacina deve apresentar identificação original com foto, número do CPF e, se possível, a caderneta de vacinação. Para a segunda dose, é importante levar também o comprovante da primeira aplicação.