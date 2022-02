Integrantes de quadrilhas são presos pelo BPRV na Regão Serrana do RJ

Três homens que seriam integrantes de uma quadrilha que pratica roubos em série foram presos na manhã do último sábado (12) por agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV).

As prisões aconteceram na RJ-116, no Km 65, altura do bairro Theodoro de Oliveira, em Nova Friburgo, Região Serrada do Rio. Com eles, foram apreendidos diversos documentos falsos e chips de aparelhos celulares e cartão de crédito.

De acordo com a corporação, uma guarnição que seguia as diretrizes do comando da 2° Cia, teve a atenção voltada para o veículo Nissan Sentra 20s CVT, cor prata, ocupado por três homens em atitude suspeita. Após abordagem e revista, os policiais encontraram o farto material.

Com um dos suspeitos foram apreendidos,seis cartões de crédito com nomes diferentes; um cordão e um anel dourados, outro anel prateado; R$ 311; uma taser choque; um iPhone; um smartwatch; um veículo Nissan Sentra, de cor prata. Já com o comparsa os agentes apreenderam 11 chips de telefone celular; um aparelho Sansung; cinco documentos de identidades com nomes diferentes, mas com a mesma foto do marginal.

O terceiro suspeito estava com duas identidades (nomes diferentes e foto do mesmo); um cartão de crédito; um aparelho celular; e um smartwatch.

Planos frustrados

Na delegacia, os criminosos confessaram que cometiam crimes em várias regiões do RJ, como Teresópolis, Petrópolis, Resende, Barra Mansa e Região dos Lagos. As últimas cidades onde praticaram atividades delituosos foram Resende e Barra Mansa, no Sul Fluminense.

Ainda segundo eles, o próximo alvo seria a Região Serrana. Com a prisão do trio, a polícia conseguiu desarticular e frustrar os planos da quadrilha.

Os marginais foram conduzidos para 151°DP (Nova Friburgo) onde foram autuados por uso de documentos falsos e organização criminosa.