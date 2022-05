Integrantes de quadrilha de roubo de cargas são presos no RJ

Quatro integrantes de uma quadrilha especializada em roubo de caminhões e carga na BR-101 entre Itaboraí e Campos dos Goytacazes foram presos por policiais da delegacia de Araruama (118ª DP), na madrugada do último domingo (22), no bairro São José, em Armação dos Búzios, na Região dos Lagos do Rio. Os agentes realizavam um trabalho investigativo e de monitoramento, com apoio da Guarda Municipal de Búzios.

Segundo informações, os policiais coordenados pelo delegado titular Filipe Poeys receberam a informação de que dois caminhões com carga tinham sido roubados no Posto Mico-Leão-Dourado, na altura de Silva Jardim, por cinco homens armados.

As equipes foram acionadas e iniciaram as buscas, encontrando quatro suspeitos em Búzios. Os dois caminhões foram recuperados. Um deles era da Petrobras, com carga avaliada em R$ 500 mil, o outro tinha carga de sucata avaliada em R$ 20 mil. Também foram apreendidos um carro usado pela quadrilha, diversos celulares e documentos de vítimas de roubos ao longo da BR-101.

A Polícia Civil informou ainda que a quadrilha atuava de forma violenta, com uso de armas de fogo, agredindo e mantendo os motoristas dos caminhões em cárcere privado até que outra parte da quadrilha pudesse se deslocar com os caminhões roubados até um local de guarda dos criminosos. Os presos vão responder por roubo qualificado e associação criminosa.