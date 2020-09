Instituto Carlos Éboli publica artigo em revista científica do Japão

O Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), que integra a Secretaria da Polícia Civil (SEPOL), publicou um artigo científico na revista Forensic Toxicology, uma das mais renomadas publicações científicas do Japão. O trabalho, publicado em julho deste ano, foi o fruto de um acordo de cooperação técnica firmado com o Instituto de Química da UFRJ (IQ/UFRJ) e peritos da Instituição. A parceria nasceu da necessidade de estabelecer metodologias analíticas para uma série de drogas sintéticas apreendidas pela Polícia Civil. Entre elas destacam-se as catinonas sintéticas.

“O termo catinona sintética é usado para descrever uma categoria de novas substâncias psicoativas (NSP) comumente apreendidas no estado do Rio de Janeiro na forma de comprimidos, cristais e pó. Devido à enorme diversidade molecular desta classe, pouco se sabe sobre sua toxicologia ou vias metabólicas”, explicou a perita criminal Adriana Sousa de Oliveira (ICCE).

De acordo com a perita, uma das autoras do artigo, o estudo do metabolismo das catinonas é fundamental na toxicologia forense e está sendo realizado no Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem (LBCD-IQ-UFRJ), após assinatura do acordo de cooperação técnica entre o DGPTC/SEPOL e o Instituto de Química da UFRJ.

Ela explica que o principal objetivo do artigo é a avaliação do metabolismo das novas drogas identificadas no Rio de Janeiro. “Para isso, a droga foi adicionada em recipiente contendo água e o peixe-zebra ou zebrafish (Danio rerio), em um experimento denominado Zebrafish Water Tank (ZWT).

Após um determinado período, alíquotas da água contendo as excretas dos peixes e metabólitos das drogas são coletadas e analisadas por técnicas analíticas de alto desempenho. O ZWT foi capaz de mimetizar o metabolismo humano observado para N-etilpentilona, etilona, α-PVP e 4-CDC”, comentou a perita do ICCE, Luciana Silva do Amaral, outra autora do artigo, ao informar que o modelo ZWT foi implementado no LBCD/IQ/UFRJ com o objetivo de investigar o metabolismo de xenobióticos dispensando o uso de voluntários humanos.