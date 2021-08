Instituições de ensino e pesquisa criam manifesto em defesa da Uerj

Um manifesto a favor da Universidade do estado do Rio de Janeiro (Uerj) uniu instituições de ensino e pesquisa do Rio contra o projeto de privatização da universidade. A ação ocorre devido a publicação no Diário Oficial do projeto de lei 4.673/21 de autoria do deputado Anderson Moraes (PSL-RJ), que propõe a extinção da Uerj e a transferência do seu patrimônio e alunos para a iniciativa privada.

O documento enfatiza a relevância da instituição na educação e na produção científica nacional, assim como o pioneirismo na introdução do sistema de cotas entre as universidades, que contribuiu para a aceleração do processo de inclusão no ambiente universitário. O manifesto também destaca que a proposta representa um ataque ao sistema educacional.

Apesar da publicação do PL, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), André Ceciliano (PT) afirmou que a medida não será votada em sua gestão. O manifesto em favor da Uerj destaca a confiança da Alerj para barrar o projeto de lei.