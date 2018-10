Instalação de placas padrão Mercosul fica mais barata no Rio

Está mais barato instalar a placa padrão Mercosul nos veículos do Rio. O Detran deixou de cobrar os R$ 25 do lacre, dispensável no novo modelo. O dispositivo é obrigatório nas placas antigas, na cor cinza, para evitar clonagens. Segundo o departamento, o usuário que já pagou o Duda (documento de arrecadação) pode pedir a devolução.

Um dos benefícios da nova placa é o QR code que contém todos os dados de confecção da placa, desde a identificação do fornecedor, até o modelo do carro, assim como o número, data e ano de fabricação do veículo, permitindo também que a placa seja rastreada. Foi por conta dessa ferramenta que fez o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) a dispensar o lacre.

Agora, a colocação da nova placa custa R$ 193,84 para veículos em geral (o valor anterior era de R$ 219,35) e, para motocicletas, o valor atualizado ficou em R$ 64,61.

Sobre os usuários que já pagaram o Duda para a colocação da nova placa, mas não chegaram a fazer o serviço, o Detran deu duas opções, pagar um novo Duda com o valor menor e pedir o ressarcimento do primeiro ou aproveitar o Duda já pago e abrir mão da diferença.

Para solicitar a devolução do Duda pago, o usuário no Município do Rio deverá abrir um processo administrativo. Para dar entrada no processo, o usuário deve apresentar identidade, CPF, comprovante de residência e o primeiro Duda pago.