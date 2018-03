Inscrições abertas para oficinas esportivas em Porto Real

Foto: Alexandre AJ/Dorinha Lopes

Algumas das modalidades tiveram alterações nos horários e locais.

A Secretaria de Esporte e Lazer está com inscrições abertas para as oficinas esportivas do município. As modalidades: caminhada orientada, futsal, handebol masculino e feminino, ginástica localizada, basquetebol e tênis acontecem em diversos bairros e o interessado deve realizar a matrícula diretamente com o professor, no próprio local onde acontecem as oficinas. Neste mês de março alguns horários e locais foram alterados.

“Os interessados devem comparecer, diretamente, ao local da atividade e se inscrever com o professor, levando os seguintes documentos: cópia da identidade, declaração escolar, atestado médico, foto 3X4, cartão do SUS, comprovante de residência e autorização do responsável (para menores de idade)” declarou o secretário de Esporte e Lazer, Antônio Sebastião da Silva.

Para participar da Caminhada orientada e ginástica localizada é preciso ter a partir dos 16 anos. As demais modalidades atendem o público que vai dos 6 aos 17 anos.

Cronograma

Caminhada orientada – Às segundas , quartas e sextas, das 7h às 8h30 na quadra da Vila Marina e no Horto Municipal. Às segundas, quartas e quintas das 7h às 8h30 no Ginásio Gustavo Pereira.

Futsal – Às terças e quintas das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30 no Ginásio Gustavo Pereira. Também às terças e quintas das 8h às 11h e de 14h às 17h as oficinas acontecem no bairro Novo Horizonte. Já o bairro Nova Colônia recebe o futsal às segundas e sextas das 17h às 21h.

Handebol masculino acontece na segunda e na quarta-feira das 8h às 11h e das 13h30 às 16h no Ginásio Gustavo Pereira. Já o handebol feminino acontece no mesmo local e é realizado às quartas e sextas das 15h às 17h.

Ginástica localizada – Às terças e quintas das 18h às 19h no Ginásio Gustavo Pereira; 19h15 às 20h15 no Horto Municipal e ainda às segundas e quartas das 18h às 19h na Escola Sebastião Barbosa de Almeida (Bulhões).

Basquetebol – Às quartas das 8h às 11h e das 16h10 às 19h10 na quadra do bairro Nova Colônia. Às sextas das 8h às 11 e de 15h30 às 18h no mesmo local.