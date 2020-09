Inocentes de Belford Roxo: Musa Michele Tameirão doa cestas básicas

Jota Carvalho

Na tarde de ontem, quarta-feira (9), a musa da Inocentes de Belford Roxo, no Carnaval de 2020, a carismática, Michele Tameirão, entregou gêneros alimentícios aos componentes da agremiação. Uma atitude de respeito e gratidão pelo modo amoroso como é tratada pela comunidade.

“É com muita alegria e muito carinho que venho fazer a entrega de cestas básicas, dando continuidade ao trabalho maravilhoso que nosso presidente Reginaldo Gomes vem desenvolvendo nesta pandemia. Muitos da nossa escola tiveram a renda familiar reduzida devido à quarentena contra o coronavírus e por isso necessitam desta ajuda. Sei que minha colaboração não foi muita, mas tenho certeza que foi de coração. Sempre que possível estarei prestando meu auxílio, pois para mim temos de ser unidos na alegria da folia, nas festas e também nos momentos de dificuldades. Tô muito feliz de estar nessa quadra hoje, sentindo um pouquinho do calor da nossa comunidade”, disse a Musa.

A dentista Michele Tameirão desfila há quatro anos, como musa da Inocentes. No Carnaval deste ano, saiu na frente do quarto carro alegórico, que trazia a jogadora Marta da Silva, no alto. Sua fantasia representava as premiações da atleta. A doação das cestas básicas e máscaras protetoras foram realizadas na quadra da agremiação em São Vicente e contou com a presença da presidente das Alas Reunidas Vera Gorn, da diretora de Barracão, Sandra Pinheiro (Dinha) e vários componentes, que se emocionaram pelo ato de amor da musa.