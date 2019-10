Inocentes de Belford Roxo lança vídeo clipe do samba-enredo

Jota Carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

Na segunda-feira (28/10), a Inocentes de Belford Roxo lançou oficialmente o clipe independente de seu samba-enredo para o carnaval 2020, entoado pelas vozes da dupla de intérpretes, Pixulé e Tem-Tem Sampaio (foto), e com a participação de vários setores da escola. Na belíssima produção, várias inserções da Rainha Marta, tema do enredo deste ano.

“Estamos radiantes com o nosso samba que é alegre, valente e passa com leveza toda a luta de nossa homenageada a maior jogadora de futebol do mundo, Marta da Silva, a nossa Marta do Brasil. Convido a todos para curtirem, visualizarem e divulgarem nosso vídeo clipe nas redes sociais”, conclamou eufórico o presidente da escola, Reginaldo Gomes, após assistir o vídeo pela primeira vez.

A Tricolor de Belford Roxo será a segunda agremiação do Grupo de Acesso, a desfilar no Sábado de Carnaval, na Marquês de Sapucaí, com o enredo “Marta do Brasil – Chorar no começo para sorrir no fim”, de autoria do carnavalesco Jorge Caribé.

Mantendo a mesma linha do ano passado, não houve disputa de samba, e a escola cantará na avenida uma obra feita sob encomenda pelos compositores Claudio Russo e Andre Diniz. “Em time que está ganhando não se mexe”, costuma dizer Reginaldo Gomes, torcedor ferrenho do Botafogo e também apoiador do futebol amador de sua cidade há um bom tempo.

“É a Inocentes rumo ao Grupo Especial!”. A exclamação é a preferida do dirigente para incentivar os componentes e sempre dita nas entrevistas. “Vivemos um momento tão positivo que esta frase está muito perto de se tornar realidade”, reforça.

A bateria da Inocentes, Cadência da Baixada, do Mestre Washington Paz, é um dos pontos altos da agremiação nos desfiles até aqui. “Estamos nos preparando para sermos dez, segurarmos a Cadência do princípio ao fim e não deixar a Rainha sem o passe redondo que ela merece”, sempre diz o mestre durante os ensaios.

“Chorar no começo para sorrir no fim”

Marta Vieira da Silva, tornou-se exemplo de perseverança e orgulho do nosso país, ao tornar-se a melhor jogadora de futebol feminino do mundo. Nordestina, de origem humilde, lutou contra as adversidades, preconceitos e discriminações, tendo como instrumentos a vontade de vencer e a bola no pé. Foi eleita seis vezes pela FIFA a melhor do mundo e conquistou os prêmios Bola de Ouro e Chuteira de Ouro.

Rainha Marta foi escolhida pela ONU, como Embaixadora da Boa Vontade para mulheres e meninas no esporte. Luta pela igualdade e empoderamento em todo mundo.

Na final do jogo da Seleção Brasileira em junho, deste ano, a atleta fez um desabafo emocionante e um apelo a nova geração de jogadoras para se dedicarem com esperança e persistência “chorar no começo para sorrir no fim”.