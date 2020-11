INOCENTES DE BELFORD ROXO apresenta clipe do samba-enredo para o próximo carnaval

Jota Carvalho

[email protected]

O samba que a agremiação cantará no Sambódromo tem como tema a celebração que acontece no Pátio do Terço, no Centro de Recife, à meia-noite da Segunda-Feira de Carnaval e é uma homenagem à cultura tipicamente pernambucana. Vinte maracatus nação se apresentam celebrando a memória de seus ancestrais e negros escravos que foram responsáveis pela criação do maracatu. A cerimônia religiosa é realizada com as luzes apagadas e cantos. O autor do enredo é o jovem carnavalesco Luca Milato. O hino da Inocentes foi criado pelos compositores Cláudio Russo, Júnior Fionda, Lequinho, Tem-Tem Jr, Tem-Tem Sampaio, Altamiro, Fadico e Marcelinho Santos, e foi gravado na voz do cantor oficial Tem-Tem Sampaio.

“Devido a pandemia da covid-19, optamos por não realizar disputa de samba, mas resolvemos reunir compositores consagrados para criar um sambão a altura que o tradicional evento merece, pois trata-se de uma festa tipicamente brasileira, que teve início em Pernambuco, na década de 60. O resultado foi espetacular e temos um samba de qualidade, que com certeza irá agradar a todos os foliões e à imprensa. Por enquanto vamos ouvir o samba nas plataformas digitais e pedir a Deus que a vacina seja logo descoberta e possamos fazer nosso povo feliz com nossos ensaios”, declarou o presidente da Inocentes de Belford Roxo, Reginaldo Gomes.