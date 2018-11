Infarto fulminante mata ex-vereador de Nova Iguaçu Jorge Marotte

Jota Carvalho

Faleceu na tarde de domingo (11), aos 55 anos, em sua residência na Barra da Tijuca, o ex-vereador de Nova Iguaçu, Jorge Marotte Corrêa, mais conhecido como ‘Marotte Já É’, vítima de um infarto fulminante. Até o fim da manhã de ontem, não havia confirmação sobre local e hora do velório e sepultamento. “O enterro será, provavelmente, nesta terça-feira (13) no Cemitério Parque Jardim da Saudade, em Mesquita, é o que posso dizer”, disse uma fonte ligada à família.

A decisão sobre os funerais dependia, ontem, da chegada ao Brasil da esposa do ex-vereador, Denise Marotte, que estava viajando em um cruzeiro pela europa e chegaria na manhã desta terça. Assim que foi acometido do infarto, Marotte foi levado para um hospital na Barra, onde seu corpo permaneceu após a morte e teve de ser embalsamado.

Torcedor fanático do Vasco da Gama e devoto fervoroso de São Jorge, Marotte comecou sua vida política em 2001, após se eleger vereador em Nova Iguaçu, um ano antes, pelo extinto PFL. A partir deste ano, cumpriu quatro mandatos consecutivos na Câmara Municipal até 2016. Atualmente estava filiado ao PRP.

Foi presidente da Casa no período 2007/2008. Com seu jeito irreverente, era muito querido na cidade, onde nasceu. Cultura, esporte e educação eram temas defendidos em seus mandatos, tendo sido presidente da Escola de Samba Leão de Nova Iguaçu e do Esporte Clube Iguaçu.

“O céu está em festa pois recebe uma pessoa do bem, sempre alegre. Perdemos uma grande figura pública. Político preocupado com o crescimento de nossa Cidade. É grande a tristeza deste momento, mas Deus sabe o que faz”, afirmou Rogério Teixeira Junior, Juninho do Pneu, presidente da Câmara de Vereadores e deputado federal eleito em 5 de outubro último.

Juninho colocou o plenário da Câmara à disposição para a realização do velório. A direção da Casa está aguardando o pronunciamento da familia. Todos os vereadores e funcionários da Câmara lamentaram o ocorrido, desejando força e luz aos familiares para enfrentarem este momento de dor.