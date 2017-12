Indústria das multas em Nova Iguaçu tem o dedo do deputado Luiz Martins

Foto: Reprodução/Internet

Como não bastassem as operações esquisitas que vem recheando a conta bancária da empresa Rodando Certo, contratada sem licitação pelo prefeito Rogério Lisboa para rebocar veículos e administrar o depósito público municipal, o aumento da gratificação para os agentes de trânsito por eles reivindicado, poderá ser mais um problema para os moradores de Nova Iguaçu, que acabará pagando a conta duas vezes. Pelo que se comenta dentro da própria Secretaria de Trânsito, em encontro com os servidores do setor marcado para este sábado, o prefeito deverá anunciar que a gratificação poderá dobrar o salário da categoria, mas os agentes terão de melhorar a produção, ou seja multar mais. Indicado para o cargo pelo deputado Luiz Martins, o secretário de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana, Herval Barros de Souza, mantém vários comissionados atuando de coletes nas ruas, anotando placa de carros.

