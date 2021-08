‘InConto Marcado’ incentiva a leitura através do teatro

O Projeto InConto Marcado, que promove o incentivo à leitura por meio do teatro e da educação, inicia atividades de sua primeira etapa no estado do Rio de Janeiro no dia 15 de setembro, com a abertura das inscrições para a Oficina Online de Teatro para Professores, voltado a educadores das seis cidades onde o projeto vai circular.

As inscrições podem ser feitas no site do projeto (http://ttps//incontomarcado.com.br) no dia 15 de setembro. No dia 22, será relançado o primeiro episódio do espetáculo Plantou Palavra, Colheu Poesia, totalmente reformulado, prevendo-se o lançamento dos cinco episódios restantes até o fim de outubro.

Criado pela produtora, educadora e atriz Daniele Yanes, que viveu quando menina, na televisão, a personagem Narizinho, do Sítio do Picapau Amarelo, de Monteiro Lobato, o Projeto InCanto Marcado será realizado em duas etapas: online e presencial. Daniele criou o projeto em Fortaleza (CE), onde morava, em 2010, e ganhou o Prêmio Funarte de Circulação Literária, além de quatro edições do Edital Mecenas das Artes do Ceará. Foram montados então dois espetáculos baseados em obras da literatura brasileira e contos Fio Após Fio e Brejo das Flores, que passaram por mais de 25 cidades do interior cearense, com patrocínio da Enel e da Lei do ICMS.

Esta é a primeira vez que o projeto vem para o Sudeste. A peça é gratuita, com classificação etária livre, a partir de 5 anos, e a estreia será em Petrópolis, região serrana do estado, no dia 5 de novembro.