Incêndio destrói ônibus escolares no Rio de Janeiro

Um incêndio de grandes proporções atingiu a garagem da empresa Unifrete, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, na madrugada desta terça-feira (24). Pelo menos dez ônibus escolares foram destruídos. Eles eram utilizados no transporte gratuito de alunos da rede municipal de ensino, por meio do projeto “Ônibus da Liberdade”. A garagem fica na Estrada de Sepetiba, no número 650. Quarteis de Sepetiba, Santa Cruz, Campo Grande e Irajá foram acionados. As causas do incêndio serão investigadas.

A Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que o incêndio não vai afetar a volta às aulas da rede municipal, no dia 6 de fevereiro, já que, segundo a pasta, a empresa possui veículos reservas que vão garantir a normalidade do atendimento aos estudantes contemplados pelo “Ônibus da Liberdade”.