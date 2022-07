Incêndio destrói 40 ônibus da Trel, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense

A garagem de ônibus da Trel, no Km 815 da Rodovia Rio-Magé, na altura do Jardim Primavera, em Duque de Caxias, pegou fogo na madrugada desta quarta-feira (20). Pelo menos 50 veículos foram consumidos pelo fogo. Ninguém ficou ferido. As chamas atingiram as bombas de combustíveis da garagem. Há relatos de explosões.

Às 2h18, bombeiros do quartel de Campos Elíseos foram acionados para combater o fogo, e receberam o auxílio dos quartéis de Magé, Caxias e Nova Iguaçu. Funcionários registraram em vídeo que circulam nas redes sociais o momento em que o fogo começou. Não há informações sobre feridos ou o que teria provocado o fogo.

A empresa de ônibus Trel informou que iniciou apuração interna para identificar a causa do incêndio e que está à disposição das autoridades para colaborar com a investigação.