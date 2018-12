Incêndio atinge Refinaria de Manguinhos, na Zona Norte do Rio

Um incêndio de grandes proporções atinge parte da Refinaria de Manguinhos, na zona norte do Rio. Segundo o Corpo de

Bombeiros, o fogo começou às 13h40. Por causa do incêndio, o Centro de Operações Rio (COR) interrompeu o tráfego na

pista lateral da Avenida Brasil, a partir da Linha Amarela, no sentido centro, com desvio para a central.

Bombeiros dos quartéis do Caju e de Benfica foram para o local, onde há muita quantidade de material inflamável, que está alimentando as chamas fortes e altas. O fogo e a fumaça preta estão tão intensos que é possível ser visto de diversos bairros da cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, até o momento, não há registro de vítimas.

Os bombeiros dos quartéis do Caju e de Benfica receberam reforço de militares do Quartel Central. Caminhões-tanque com água dão apoio ao trabalho dos bombeiros que, além de resfriar os depósitos de combustíveis, têm preocupação de evitar que o fogo atinja a área de mata ao redor de uma das partes da refinaria e que possa chegar até a comunidade de

Manguinhos que fica próxima.

Fonte: Agência Brasil