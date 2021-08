Inauguração de fábrica da BRF em Seropédica: falta de comunicação ou de competência?

Seropédica ganha fábrica de salsichas da BRF, com geração de 400 empregos diretos, mas assessoria da Prefeitura não divulga novidade para veículos da Baixada

O estado do Rio de Janeiro ganhou uma unidade de uma das maiores companhias de alimentos do mundo. E a primeira fábrica ( 36ª do país) exclusivamente para a produção de salsicha no Brasil inaugurada pela BRF em Seropédica, na Baixada Fluminense, na última quarta-feira.

Com investimentos de R$ 300 milhões, a unidade está gerando 400 empregos diretos. Uma grande novidade que vai alimentar a economia da região.

A inauguração contou com a presença do prefeito Professor Lucas, da primeira-dama Isabel Ribeiro, da vice-prefeita Vandrea Furquim, e do governador Cláudio Castro, dentre outras autoridades. No entanto, a divulgação feita pela assessoria de comunicação da Prefeitura sobre a instalação da empresa no município preteriu veículos de imprensa da região em prol das grandes mídias, como sites de notícias, jornais impressos de circulação mais ampla e emissoras de TV.

Sob o comando de Alexandre Rafael Lexa, a ‘falha’ cometida pela Secretaria de Comunicação Social do governo do Professor Lucas aponta para questões simples, porém sérias quanto a possíveis restrições estabelecidas pela pasta nas relações da prefeitura com os veículos de comunicação como um todo.

Se houve incompetência ou atitude proposital em não repassar pautas de interesse público para alguns veículos, a questão precisa ser revista pelo governo. Não se trata de partidarismo ou escolhas a serem feitas pela importância e grau de divulgação, mas de respeito ao profissionalismo de cada empresa que assume o compromisso de informar ao leitor sobre os acontecimentos de determinados fatos.

Prefeito tem se destacado pela gestão eficiente

Eleito para seu primeiro mandato em 2020, Lucas Dutra dos Santos, o Professor Lucas (PSC), de 39 anos, é um dos gestores mais jovens da Baixada Fluminense. Desde que assumiu, em janeiro deste ano, tem pautado sua administração na seriedade e compromisso com o desenvolvimento econômico e social de Seropédica.

Um dos destaques do seu governo é o combate à pobreza. Em junho, o prefeito participou do lançamento do Programa Supera Rio, criado pelo Governo do Estado para auxiliar famílias em vulnerabilidade social por conta da pandemia. A iniciativa distribui cartões com valores de R$250 até R$300 para cidadãos inscritos no CadÚnico ou que perderam seus empregos por conta da covid-19.

Iniciativas como essa são importantes para ampliar o acesso da população às ações do governo. Porém, se não há um órgão de comunicação competente empenhado em divulgar as realizações da prefeitura, a imagem do governo fica arranhada, refletindo negativamente durante o mandato.