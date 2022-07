Imprensa Oficial do RJ completa 91 anos

A Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro (IOERJ) completou nesta sexta-feira (1º) 91 anos e grande parte de sua história pode ser contada por meio do Diário Oficial do Estado. A evolução do D.O. de 8 para 24 páginas, há 88 anos, exigiu o estabelecimento da primeira sede da Imprensa, no Centro de Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

A informatização da empresa foi iniciada em 2004, devido à grande quantidade de remessas necessárias para publicar o Diário Oficial que, na época, era composto por cerca de 900 páginas. Por fim, aderindo aos tempos modernos, em 2020, o D.O. passou a ser 100% digital.

Da impressão em tipos de chumbo ao Diário Oficial on-line, os 91 anos da Imprensa são pautados nos princípios da transparência, credibilidade e confiabilidade. Diretora-presidente da IOERJ, Patricia Damasceno reuniu-se com os diretores e funcionários da empresa para celebrar a data e recebeu o apoio dos clientes e parceiros de muitas décadas, que não abrem mão de publicar na Imprensa Oficial.