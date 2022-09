Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro está sob a proteção do PROEIS 24 horas por dia

Policiais do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS), vinculado à Secretaria da Polícia Militar, assumiram, desde agosto, a segurança da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro (IOERJ), com sede em Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

Durante a fase de implementação do programa no órgão, a guarda do patrimônio público estadual e da segurança dos colaboradores da Imprensa Oficial ficou sob a responsabilidade do 12º Batalhão de Polícia Militar (Niterói), após a diretora-presidente da IOERJ, Patrícia Damasceno, formalizar o pedido ao comandante da corporação, coronel Marcelo Ramos do Carmo, e ao secretário de Estado e da PM, coronel Luiz Henrique Marinho Pires, através do Ofício IOERJ/PRESI nº 166, processo nº SEI-150015/002620/2022.

A presença dos agentes do PROEIS, durante 24 horas por dia, todos os dias da semana, proporciona maior sensação de segurança aos funcionários, colaboradores e usuários da IOERJ. A direção da empresa ressalta que a colaboração de todos neste momento de transição tem sido de extrema

importância para a empresa e para os que nela trabalham.

Saiba mais

A finalidade do PROEIS é convocar policiais militares que, em dias de folga, se voluntariam para trabalhar com remuneração na área de segurança.