 Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro tem nova presidente

A nova presidente da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro (IOERJ) foi empossada na manhã de terça-feira (7) na sede do órgão em Niterói, na Região Metropolitana. Durante discurso, Patricia Damasceno disse estar preparada para assumir o cargo com a convicção de que terá muito trabalho pela frente.

“Não medirei esforços para levar adiante o processo de saneamento e alavancagem de novos recursos para a Imprensa Oficial”, declarou, pedindo a todos união e afinco. “A união faz a força perante as adversidades e só com dedicação extrema alcançamos o sucesso”, pontuou.

Patricia agradeceu ao governador Cláudio Castro pela confiança nela depositada e ao Conselho de Administração da IOERJ pela incumbência que lhe foi concedida e terminou seu discurso dizendo: “Estou pronta para honrar com ética o cargo de diretora-presidente da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro”.

Em nome da diretoria da IOERJ, o executivo Jefferson Woldaynsky saudou a nova presidente e deu as boas-vindas. Patricia Damasceno foi recebida com aplausos e cumprimentos carinhosos dos antigos colegas, pois já trabalhou na Imprensa Oficial como chefe da Comissão Permanente de Licitação entre os anos de 2018 e 2019.

Experiência em gestão pública

Mesmo com a aparência jovial, Patricia Damasceno é experiente em gestão pública. Ex-presidente do ITERJ (Instituto de Terras e Cartografia do Estado do RJ), também atuou como Procuradora Geral de municípios da Região dos Lagos e se destacou como a primeira mulher a assumir a Corregedoria Geral do DETRO (Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro. Em sua formação, é especialista em compliance pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), pós-graduada em Direito Administrativo e mestranda em Direito e Desenvolvimento Sustentável.