Imprensa Oficial do Estado arrecada doações para as vítimas em Petrópolis

A corrente de solidariedade para ajudar as vítimas da tragédia em Petrópolis, na Região Serrana, é intensa. Inúmeros órgãos estão mobilizados em arrecadar itens que serão doados às famílias. É o caso da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro que arrecadou água e itens de higiene pessoal, como creme dental, escova de dentes e sabonetes.

A entrega da primeira remessa foi realizada na manhã de hoje (17), em Petrópolis, pelo diretor financeiro do órgão, Rodrigo Caldas, aos representantes do RioSolidário. A entidade sem fins lucrativos desenvolve há mais de duas décadas projetos voltados para pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade social.

Segundo Caldas, na próxima semana serão entregues alimentos não perecíveis, que também estão sendo arrecadados. “Nossa campanha continua! Quem puder ajudar, estamos recebendo materiais de higiene e limpeza, roupas, calçados, toalhas, cobertores, água mineral, copos descartáveis e utensílios domésticos”, disse Rodrigo.

As arrecadações estão sendo encaminhadas ao ponto de distribuição em Petrópolis do Instituto RioSolidário (@riosolidario).

As doações podem ser entregues na sede da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, na Rua Professor Heitor Carrilho, 81, Centro de Niterói.