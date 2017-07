Imposto sobre a gasolina aumenta mais que o dobro e sobe para R$0,89

Foto: Divulgação

Com o aumento, o governo visa ter um equilíbrio nas contas públicas.

O PIS Cofins incidente sobre a gasolina mais que dobrou, passando de R$ 0,38 para R$0,79 por litro. Se a alta de impostos for repassada na íntegra para o consumidor, o litro da gasolina deverá ficar R$ 0,41 mais caro no país. No entanto, o repasse ao consumidor é decisão de cada posto de combustível.

Vale salientar que pesa também sobre a gasolina a Cide (Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico), que é uma contribuição, e custa R$ 0,10 por litro e na prática, os brasileiros vão pagar R$ 0,89 de imposto por litro de combustível.

