Implantação de rede de água transforma a realidade do Parque São Vicente, em Belford Roxo

Carregar baldes de água sobre a cabeça é uma cena comum no Parque São Vicente, em Belford Roxo. Isso porque os moradores não têm água encanada e sofrem com o abastecimento precário, vindo de redes improvisadas por eles, que trazem água de bairros vizinhos.

Mas essa realidade já está sendo transformada. É que a Águas do Rio está implantando mais de dois mil metros de tubulação, levando água com qualidade e regularidade às torneiras de aproximadamente duas mil pessoas.

“É muito ruim não ter água encanada, porque eu gosto de tudo bem limpo. Mas agora, quando a água chegar, as coisas vão melhorar e tudo vai ficar bom, sem precisar carregar balde!”, comemora a moradora do bairro, Diná Antônia da Silva, de 74 anos. Há anos, ela carrega baldes de água para fazer a limpeza da casa, preparar comida e usar em tudo, o que inclui a higiene pessoal.

Esperança de dias melhores

Para Marcello Dall’Ovo, diretor-executivo da Águas do Rio, essa obra, além de ampliar o abastecimento nas residências dos belford-roxenses, traz esperança de dias melhores e dignidade aos moradores. “Nosso propósito é melhorar a qualidade de vida dos cidadãos por meio do acesso à água tratada. Seguimos com equipes nas ruas, implantando redes em regiões que nunca tiveram o abastecimento regular. É um sonho que já está se tornando realidade”, finaliza.