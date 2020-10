Impeachment de Witzel: relator do pedido é sorteado no Tribunal Misto

A primeira reunião dos integrantes do Tribunal Misto, que julga o pedido de impeachment do governador Wilson Witzel (PSC) foi realizada ontem no Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ). O deputado Waldeck Carneiro (PT) foi sorteado relator. Cada integrante da comissão mista recebeu um número antes do sorteio.

Após a escolha do relator, Witzel é notificado e tem 15 dias para se defender. Após apresentação da defesa, o relator vota se é contra ou a favor da instauração do processo. Em seguida, o Tribunal Misto vota se afasta ou não o governador.

A Comissão tem até 180 dias para conclusão sobre o pedido de impeachment. O prazo estimado para conclusão é de 120 dias. O tribunal é formado por cinco desembargadores e cinco deputados estuais.