Imagem do prefeito do Rio melhora em nova pesquisa

O Instituto Rio21 foi a campo pela 4ª vez para dar continuidade à série histórica de avaliação do governo do Prefeito Eduardo Paes da cidade do Rio de Janeiro. O monitoramento, realizado periodicamente em frequência trimestral, tem a intenção de compreender, ao longo do tempo, a percepção da população carioca sobre as ações do governo e suas expectativas.

Entre os dias 27 de junho e 4 de julho de 2022, o Instituto Rio21 ouviu 1340 moradores da capital para avaliar a gestão da Prefeitura nas suas principais frentes de atuação: saúde, educação, assistência social, transportes, meio ambiente, conservação urbana e, considerando o contexto atual, a gestão da pandemia.

Os dados, além de identificarem pontos de atenção da gestão e o que ainda pode ser melhorado, também sugerem que a imagem da Prefeitura melhorou razoavelmente entre os cidadãos cariocas, agora em Julho de 2022, desde a última pesquisa, em Março de 2022.

A avaliação positiva da gestão do Prefeito Eduardo Paes apresentou crescimento: em Março, apenas 25,4% dos cariocas avaliavam a gestão como Ótima ou Boa, hoje, em julho de 2022, esse percentual é de 32,1%.