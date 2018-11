Iluminação da Linha Amarela começa a ser trocada

A iluminação da linha Amarela será toda trocada em dois meses. A via expressa vai ganhar quase 2mil lâmpadas de LED. A concessionária responsável pela via divulgou imagens mostrando como ficarão alguns trechos.

A substituição das luminárias começou na última terça-feira (30) na região da Cidade de Deus e deve ser concluída em toda a Linha Amarela até o fim de dezembro.

Serão substituídas 1.930 luminárias tradicionais de vapor de sódio, que têm alto consumo de energia.

A vida útil da lâmpada de LED passa de 50 mil horas. Segundo a concessionária LAMSA, essa tecnologia proporciona economia média de 57% no consumo energético.