Iguaçuano luta por mudanças à espera de assumir ala jovem de partido

Em contagem regressiva para a decisão do PSL, que vai escolher um nome para assumir o braço da juventude do partido em Nova Iguaçu, Jefferson Juvenal, conhecido como Jefferson Já’, sabe do peso de representar uma ala da sociedade que sonha e espera por mudanças, principalmente em meio ao desemprego e ao que acontecerá a partir de 1º de janeiro de 2021, quando os eleitos em 15 de novembro assumem os cargos no Executivo e Legislativo municipais.

Há alguns anos, o militante político criou um projeto de inclusão social para estimular crianças e adolescentes à prática do esporte, acentuadamente o futebol. Com atuação nos bairros Cobrex, Ponto Chic, Cerâmica e Três Corações, a ação tem apresentado resultados, diante do interesse dos meninos em participar. Mas é uma luta que empurra Jefferson a não desistir.

“No dia 7 de setembro eu retornei com o ‘Projeto Já Esportivo’ no bairro Cobrex e adjacências. Mesmo sem recursos e apoio, eu decidi voltar com meus próprios esforços.

Espero até dezembro estabilizar e registrar o projeto”, diz otimista.

Levar o partido ao 3º distrito

Ainda de acordo com Jefferson, além do projeto de inclusão, que recomeçou com o péd direito, a expectativa agora é voltada para o sonho e a luta de assumir a ala Jovem do PSL Iguaçuano. “Quero levar o partido para a juventude do terceiro distrito. Muitos jovens perdem o interesse pela política porque estão desiludidos diante as denúncias de corrupção que imperam no mundo político, mas ainda há muita gente lutando para melhorar nosso país. Eu acredito”, afirma.

O iguaçuano, que tem forte atuação na região, trabalha na articulações políticas para vencer essa queda de braço dentro do PSL e também continuar seu projeto. Que assim, seja!

