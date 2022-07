Iguaçuana usa a estética facial e corporal para cuidar da autoestima

Luciene Ribeiro sempre acalentou o sonho de cuidar de pessoas e a estética foi a porta aberta para proporcionar essa possibilidade da melhor maneira possível. Hoje, a profissional atende no Studio de Beleza e Bem-Estar (Rua Philomeno Coelho, nº 120, Santa Rita, em Nova Iguaçu) criado por ela para cuidar da autoestima da clientela.

Engana-se quem pensa que a conquista foi fácil. “Eu comecei meus atendimentos no meu quarto, eu precisava tirar a minha cama pra poder montar a maca, e aconteceu de várias vezes eu fazer todo esse processo e os clientes desmarcar, eu ficava triste, mas não desisti, todas as vezes que me mandavam mensagem querendo marcar eu montava tudo de novo com maior cuidado e carinho. Hoje eu tenho meu Studio em Santa Rita, e aos pouquinhos estou arrumando ele do jeitinho que eu sempre sonhei, e é assim, o importante é começar independente de como e onde seja”, lembra a esteticista de 24 anos.

Motivação para seguir

Segundo Luciene, acreditar que você é capaz é o primeiro passo para o sucesso, uma vez que é através desse passo que você vai dar início ao seu sonho. “A princípio tive grandes dificuldades, mas os obstáculos serviram para me motivar e me fazer forte nessa caminhada, o início é bem solitário mas não se apegue nisso, seja positivo e lembre-se: você precisa acreditar que dias melhores virão”, diz.

A profissional conta que é só gratidão por não ter abaixado a cabeça todas as vezes que ouviu frases que tentavam desestimulá-la, como ‘mas você é tão novinha’. “Idade, peso, cor, crença, nada, absolutamente nada, pode te parar! Seja você mesmo e avance, acredite e vai, eu estou conseguindo e acredito que você será capaz também”, concluiu. No espaço Luciene Ribeiro Studio de Beleza e Bem-Estar o atendimento pode ser agendado através do telefone (21) 96426-0129.