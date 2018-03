Idosos participam de palestra sobre higiene pessoal em Queimados

Fotos: Divulgação

Não há limite de idade para cuidar do corpo e mantê-lo sempre saudável. Pensando nisso, a Prefeitura de Queimados promoveu, nesta quinta-feira (22), uma palestra sobre higiene pessoal, no auditório do Centro de Esporte e Lazer da Terceira Idade (CELTI). A palestrante Nice Pinheiro abordou todos os cuidados necessários para manter uma vida saudável, entre eles: a importância de escovar os dentes, limpar as unhas e ouvidos e lavar bem os cabelos.

De acordo com o Secretário Municipal da Terceira Idade, Professor Carlos Albino é importante oferecer essas palestras educativas para os idosos. “É sempre bom frisarmos que a higiene pessoal não pode ser considerada como vaidade e sim como um cuidado com a saúde, pois ajuda na prevenção de doenças, como de pele. Além disso, melhora a qualidade de vida e aumenta a autoestima”, explicou.

Os idosos prestaram bastante atenção na palestra e prometeram colocar em prática tudo que aprenderam, entre eles está a dona Lazir Verneque, de 62 anos. Ela acredita que não há nada melhor do que cuidar da limpeza do corpo. “Vou aproveitar a oportunidade que estou tento aqui de aprender sobre a higiene pessoal e de praticar exercícios para cuidar mais de mim e da minha saúde”, declarou.

O CELTI tem mais de 1’6 mil idosos cadastrados e oferece várias atividades, como musculação, pilates, hidroginástica com piscina aquecida, dança de salão e mix, zumba, step, passeios e outros. Para mais informações, basta procurar o órgão na Avenida Maracanã, s/n, Vila Pacaembu, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h. Ou Ligue 21 2665-6526.