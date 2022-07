Idosos mortos a marretadas pelo filho são enterrados no RJ

Os corpos do casal morto pelo filho foi enterrado na tarde desta terça-feira (05), no Cemitério Parque da Paz, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Antônio Ribeiro Bucker Martins, de 69 anos, e Maria de Fátima Lopes Santos, 64, foram atacados a marretadas pelo filho Emerson Lopes Martins Bucker, 30, dentro de casa na Estrada dos Bichinhos na última segunda-feira (4). Ele foi preso após ser encontrado por agentes do São Gonçalo Presente com as roupas ensanguentadas.

De acordo com os familiares das vítimas, Emerson sofre de problemas mentais. Carlos Augusto Santos, de 43, irmão de Emerson, contou que a família está abalada com o crime. Os familiares das vítimas acreditam que o filho cometeu o crime durante um surto.

Emerson era bastante conhecido na região por sair às ruas e ir a eventos vestido de super-herói, como o Homem-Aranha e o Capitão América.