Idoso de 80 anos é preso em flagrante após atirar em gari

Um homem de 80 anos foi preso em flagrante após balear um gari em São Fidélis, no Norte Fluminense, na última quarta-feira. Segundo testemunhas, a vítima estava trabalhando na Avenida Emygdio Maia Santos, trecho da RJ-158, em frente ao Rancho Coroados, na Vila os Coroados, quando foi alvejada.

A Polícia Civil informou que o gari foi encontrado baleado perto de um caminhão de coleta de lixo por agentes que estavam a caminho do trabalho na delegacia. Os colegas de trabalho do gari relataram que o atirador aparentava estar embriagado e começou uma discussão com a vítima. Em seguida, teria ido em casa, buscado uma arma e atirado.

A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Armando Vidal. O quadro de saúde dele é estável, segundo a unidade. O idoso foi preso ainda com a arma usada. Ele foi encaminhado para a 141ª DP, onde o caso foi registrado, e levado para o presídio Carlos Tinoco da Fonseca, em Campos.