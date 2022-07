Idosa morre após ataque de pitbull em Nilópolis, na Baixada Fluminense 

Uma idosa morreu depois de ser atacada por um pitbull na manhã de ontem (15) em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Joselina Serqueira, de 81 anos, passava pela Estrada Elizeu Alvarenga, altura do número 2.245, no bairro Olinda, quando sofreu o ataque.Bombeiros do quartel de Nilópolis foram acionados. Porém, quando chegaram no local, a mulher já

estava morta. O dono do animal e uma testemunha foram levados para a 57ª DP (Nilópolis) para prestar esclarecimentos. O caso é investigado como homicídio culposo (sem intenção de matar).

O filho de Joselina, Romário Dionísio Maria, contou que chegou poucos minutos após o ataque, mas a mãe já estava morta. “Não teve tempo de reação, nem as pessoas que bateram no cachorro para ele poder soltar, porque ele não soltava. Quando soltou, já era tarde”, lamentou.

Câmara prevê campanha

O presidente da Comissão de Defesa dos Animais da Câmara Municipal do Rio, vereador Luiz Ramos Filho, anunciou uma campanha de conscientização para tutores de cães de raças consideradas ferozes — a fim de que saiam somente com guias e focinheira.