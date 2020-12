Idosa é presa após tentativa de assalto e ferir bebê em São João de Meriti

Uma mulher de 62 anos foi presa na tarde da última terça-feira, após tentar roubar duas mulheres e ferir o bebê de uma delas com uma navalha, Agentes da Secretaria Municipal de Ordem Urbana de São João de Meriti conseguiram alcançar a mulher enquanto ela subia em uma moto, na tentativa de fugir.

O crime aconteceu na Av. Nossa Senhora das Graças (calçadão), no Centro de São João de Meriti, e a idosa estava na companhia de outra suspeita, uma mulher adulta (entre 30 e 40 anos) que, na chegada dos agentes, conseguiu fugir do local.

Segundo a Polícia Civil, Julimara Barbosa do Nascimento já tem nove passagens na delegacia e, de acordo com a Secretaria de Ordem Urbana, na região já existiam relatos de outros assaltos que teriam sidos cometidos por ela. Por conta disso, os agentes já estavam em alerta, o que facilitou a abordagem da suspeita no momento em que ela cometia o crime.

A mãe da criança, que preferiu não ser identificada, contou aos nossos agentes que percebeu que ela iria cortar seu filho e conseguiu afastar a criança antes que a idosa chegasse mais perto. Felizmente, o corte na pele do bebê foi mínimo e a criança está fora de perigo.

Outras vítimas

Com ela os agentes encontraram cerca de R$ 210,00 da mãe da criança, R$ 80,00 da outra vítima e em torno de R$ 1.500,00 que podem ser de outros crimes. A suspeita foi conduzida para a 54º DP (Belford Roxo), onde funciona a Central de Flagrantes e vai responder pelos crimes cometidos.