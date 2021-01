Idosa de 95 anos morre carbonizada após incêndio em casa de repouso

As causas de um incêndio em uma casa de repouso que deixou uma pessoa morta, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio, estão sendo investigadas pela Polícia Civil. O caso aconteceu na madrugada da última quarta-feira, no bairro Retiro São Joaquim. A aposentada Zumira Cândida da Silva, de 95 anos, morreu carbonizada. Ela foi sepultada sexta-feira, no Cemitério Municipal São João Batista, em Itaboraí, como indigente.

Uma neta dela esteve no Instituto Médico Legal (IML) de São Gonçalo e soube que os exames do material coletado ficam prontos em seis meses, quando a família deve receber a confirmação da morte da aposentada.

A família também reclamou da demora na informação sobre o incêndio. Zulmira estava internada na casa de repouso Céus Saúde desde o último dia 4 de janeiro, após um AVC. Agentes da 71ª DP (Itaboraí) realizaram a perícia no local e aguardam a conclusão do laudo.