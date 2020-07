Idosa de 86 anos é curada da Covid-19 em hospital de Belford Roxo e reencontra a família

Paciente que estava internada em hospital de Belford Roxo reencontrou a família

A cidade de Belford Roxo está cada vez mais preparada para o combate e o tratamento da covid-19. Consequentemente, o número de curados da doença também está crescendo a cada dia. Esse é o caso de Ruth Lopes da Silva, 86 anos, que reencontrou sua família e pôde ir para casa após 23 dias de internação no Hospital Fluminense, em Areia Branca. Antes do coronavírus, Ruth já teve Acidente Vascular Cerebral (AVC) e trombose que resultou na amputação de uma de suas pernas. Além disso, ela é hipertensa e cardiopata. Mesmo com esse histórico de doenças, Ruth conseguiu vencer a doença com o tratamento oferecido pela rede pública de Belford Roxo.

As filhas Solange e Sônia Cristina estavam ansiosas à espera de Ruth com cartazes na saída da unidade. Solange explicou como a mãe chegou ao Hospital. “Os sintomas começaram em casa, com falta de ar e tosse. A levamos para o Hospital Municipal onde fez uma tomografia do pulmão mostrando 50% comprometido. Ela ficou no oxigênio e em observação tomando medicação. Em meio a isso tudo ela também estava com a pressão e glicose alta. Teve acompanhamento médico e depois recebeu alta. Mas, depois de uma semana piorou. Então retornamos à unidade onde fomos encaminhados para o Hospital Fluminense. Depois de uma consulta ela deu entrada no CTI”, destacou.

“Já estava sem comer e dormir de tanta ansiedade para buscar minha mãe, mas a cada dia que recebíamos notícias dela pelos médicos era um alívio”, resumiu Sônia. “O tratamento dado a ela foi excelente desde o momento que chegou até o dia da alta. Estamos muito agradecidos a equipe do Hospital Fluminense”, comemorou Solange.

Para completar a alegria, o neto Márcio José da Silva também estava à espera de Ruth. “Ficamos emocionados por rever minha avó. Não há palavras para agradecer a toda equipe médica, ao secretário de saúde, Christian Vieira e ao prefeito Waguinho (Wagner dos Santos Carneiro). Vencemos a covid-19”, enfatizou.

Quatro unidades de pronto atendimento

Destacando que o município tem quatro unidades de pronto-atendimento, sendo que o o tratamento de pacientes com Covid -19 ficou centralizado no Hospital Fluminense, no bairro Areia Branca, o secretário Christian Vieira destacou que o município tomou uma série de medidas para barrar a proliferação do coronavírus distribuímos mais de 100 mil máscaras e estamos fazendo testes rápidos na população. Temos quatro unidades de pronto-atendimento, mas inauguramos ainda o Centro de Tratamento Avançado, que dispõe de 49 leitos de apoio para a Covid – 19. Está dando tudo certo”, avaliou o secretário.

O médico que atendeu Ruth Lopes no Hospital Fluminense, Maurício Mallet Barretta, disse que a unidade está preparada para receber pacientes com a covid-19. “Eu, particularmente, sempre converso com os pacientes, pois eles ficam um período longo conosco para a recuperação. Então, uma palavra de conforto é importante. É gratificante ver os pacientes se recuperarem, pois sabemos que estamos fazendo um bom trabalho”, concluiu.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo