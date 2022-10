Idosa de 82 anos é estuprada por funcionário de condomínio

O homem de 55 anos foi preso em flagrante na tarde de última quarta-feira (12) no condomínio onde trabalha no bairro Parque Alvorada, em Iguaba Grande, na Região dos Lagos do Rio, depois de estuprar uma idosa de 82 anos, que sofre com mal de Alzheimer, moradora do condomínio.

Segundo a Polícia Militar, os policiais foram acionados para a UPA da cidade depois que a idosa deu entrada na unidade. Ainda de acordo com a polícia, a cuidadora que toma conta da idosa flagrou o crime depois de procurar a vítima em um cômodo da casa e não encontrá-la. Quando a encontrou, ela estava sendo abusada pelo homem.

O síndico também foi chamado pelo cuidadora e testemunhou o local do crime, que tinha marcas de sangue. Após o acionamento da Polícia Militar, Jorge Pereira da Silva, 55, foi capturado dentro do próprio condomínio e segue preso.

Por conta do Alzheimer, a idosa não conseguiu prestar um depoimento sobre o ocorrido porque não se lembrava.