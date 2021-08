Idosa de 78 anos é espancada pelo próprio filho que queria dinheiro para comprar drogas

Com fraturas na cabeça e em três costelas, além de marcas de lesões em todo o corpo, uma idosa de 78 anos está internada no CTI do Hospital Miguel Couto, na Zona Sul do Rio, após ser espancada pelo próprio filho. A unidade informou que o estado de saúde da paciente é considerado estável.

O agressor, identificado como Rodrigo dos Passos Miranda, foi preso em flagrante dentro do hospital. Após a prisão, ele permaneceu em silêncio, mas foi submetido a uma avaliação psiquiátrica no Instituto Philippe Pinel, em Botafogo, também na Zona Sul.

O corpo médico não encontrou nenhum tipo de anormalidade e o considerou uma pessoa sã, destacando que Rodrigo “estava calmo, cooperativo e com discurso coerente”. Ele ficará preso temporariamente por 30 dias e foi indiciado pelo crime de tentativa de feminicídio. Caso seja condenado, pode pegar até 20 anos de prisão em regime fechado.