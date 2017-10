IBGE afirma que Desemprego atinge 13,1 milhões de brasileiros

Foto: Reprodução

Segundo dados da Pnad Contínua divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ontem (28), a taxa de desemprego no país ficou em 12,6% no trimestre encerrado em agosto. No período, o Brasil tinha 13,1 milhões de desempregados, o que representa uma queda de 4,8% em relação ao trimestre terminado em maio.

De acordo com o coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE, Cimar Azeredo, assim como no período anterior, a melhora na ocupação ainda é puxada pela informalidade e pelas contratações no setor público.

Em comparação com o mesmo trimestre do ano passado, houve aumento de 9,1%. Ou seja, segundo o IBGE, em agosto deste ano o Brasil tinha 1,1 milhão de desempregados a mais que no mesmo período do ano passado.

Agora, a grande expectativa é saber se o ano de 2017 vai terminar com mais ou menos desemprego do que havia no ano passado, segundo o pesquisador,. “O que se vem se desenhando até aqui é de uma recuperação desse mercado de trabalho. Mas, para se saber até que ponto esse processo vai avançar, a gente precisa de mais PNADs contínuas para podermos avaliar”, disse Cimar.