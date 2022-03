Humorista é indiciado por lesão corporal no trânsito na Baixada Fluminense

A Polícia Civil indiciou o humorista Filipe Fernandes Pontes por lesão corporal culposa qualificada no trânsito por conduzir o veículo na contramão sob influência de álcool e por não prestar socorro. O caso aconteceu a Rio-Santos, em Itaguaí, na Baixada Fluminense.

O relatório final da investigação conduzida pela 50ª DP (Itaguaí) “conclui que no dia 6 de agosto de 2021, por volta das 5h30, Filipe, visivelmente embriagado e conduzindo um GM Prisma vermelho, entrou pela contramão no posto de gasolina Parada Legal na Rodovia Rio-Santos, em seguida abasteceu seu veiculo e adquiriu bebida alcoólica na loja de conveniência do posto. Em que pese o pedido das testemunhas para que o mesmo continuasse no posto de gasolina em face de sua embriaguez, este se negou saindo em alta velocidade ainda pela contramão da Rodovia Rio-Santos”.

Ainda de acordo com o documento “Filipe não parou seu carro para prestar socorro e continuou sua viagem pela contramão. Devido ao acidente, a vítima sofreu fraturas múltiplas, necessitando até a corrente data de cuidados médicos. O laudo conclui que a vítima sofreu deformidade e debilidade permanentes proporcionadas pela prótese metálica e restrição articular de movimento.¨

O inquérito policial foi enviado para o Ministério Público. A defesa do humorista disse que ainda não teve acesso ao inquérito. Na delegacia, ele manifestou o direito de permanecer calado.