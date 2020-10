Hospital Universitário Pedro Ernesto oferece atividades on-line para gestantes durante pandemia

O Núcleo Perinatal do Hospital Universitário Pedro Ernesto (Hupe), vinculado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), oferece acompanhamento completo às gestantes com ações focadas na gravidez, parto, pós-parto e amamentação. Porém, com a Covid-19, a equipe precisou se adaptar, e algumas atividades passaram a acontecer de forma on-line, como os cursos para gestantes e rodas de conversas. Os cursos abordam vários temas relacionados à gestação e ao puerpério, mas, neste momento de pandemia, acabam funcionando também para compartilhar angústias e debater questões sobre esse momento de incertezas.

Coordenadora dos cursos e do banco de leite do Hupe, a enfermeira Abilene Gouvêa disse que as conversas remotas possibilitam a inclusão de mais mulheres que não fazem o pré-natal no hospital e até mesmo de gestantes de outros estados.

“Nós achamos que seria uma situação limitadora fazer o curso virtual, mas a resposta está sendo muito positiva, até mesmo de quem não é usuária do serviço. Os cursos também são abertos para mulheres que não fazem o acompanhamento da gestação no Hupe, já tivemos até pessoas de outros estados participando”, afirmou.

Troca de experiências

Nos cursos, as mulheres têm a chance de esclarecer dúvidas e trocar experiência com outras futuras mães. “As atividades educativas são muito importantes, pois a mulher pode falar abertamente sobre suas angústias. As conversas desmistificam algumas ideias que elas tinham e isso gera mais segurança para que elas passem pelo parto, para os cuidados com o bebê e para o processo de amamentação”, disse Abilene Gouvêa.

Além de orientações sobre a gravidez, pós-parto e cuidados com o bebê, o curso para gestantes trata de um assunto de suma importância para a garantia da autonomia da mulher na hora do parto: o plano de parto.

Banco de leite atende os recém-nascidos internados na Unidade Neonatal

A amamentação é um dos assuntos mais importantes abordados nas rodas de conversa do Hospital Universitário Pedro Ernesto. A equipe é preparada para acolher as dúvidas, ensinar várias posições para manter o bebê durante a amamentação, como fazer para esvaziar a mama, entre outras dicas para o sucesso no aleitamento. A unidade conta com um banco de leite humano com profissionais que atendem as mães com dificuldade para amamentar. Além disso, o banco atende os recém-nascidos internados na Unidade Neonatal, que precisam de doação de leite.

O leite doado passa por um tratamento especial sendo pasteurizado e armazenado até o consumo. Para doar, é preciso que a mulher esteja saudável, não faça uso de medicamentos que interfiram na amamentação e apresente os últimos exames do pré-natal. Outra forma de ajudar é doando frascos de vidro (como os usados para maionese e café solúvel) para transporte do alimento. Os utensílios podem ser entregues na portaria do Núcleo Perinatal Hupe-Uerj. O endereço é Rua Professor Manuel de Abreu, 500 – Vila Isabel. Para as doações de leite é necessário agendamento pelo telefone: 2868-8208. Devido à pandemia da Covid-19, o núcleo perinatal realiza ainda a coleta de leite em domicílio.