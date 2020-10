Hospital Universitário Pedro Ernesto é referência em cirurgia de joelho

Procedimento melhora qualidade de vida de pacientes como Dona Maria que sentia muitas dores.

Dona Maria José de Macena Silva chegou aos 71 anos com muitas dores no joelho direito. Encaminhada ao Serviço de Ortopedia do Hospital Universitário Pedro Ernesto (Hupe-Uerj), passou, inicialmente, pelo tratamento convencional com medicamentos e fisioterapia, além de perder peso para aliviar a sobrecarga nas articulações. Como as dores persistiram, a equipe de Ortopedia do Hupe indicou a necessidade do tratamento cirúrgico, com a Artroplastia Total do Joelho (ATJ), uma técnica na qual a articulação lesionada é substituída por uma prótese responsável por reproduzir a função de um joelho saudável.

A ATJ é indicada para os casos mais avançados de osteoartrite, deformidades articulares e alguns tipos de doença reumática, com o objetivo de melhorar a dor e recuperar os movimentos necessários para sentar, andar, subir e descer escadas. “Não é uma cirurgia que vai dar um joelho novo ao paciente, o joelho de um jovem, mas é uma cirurgia que vai devolver a autonomia a essa pessoa e melhorar sua qualidade de vida”, complementa o cirurgião de joelho do Hupe, Fabrício Bolpato.

Equipe multidisciplinar

No Hupe, a cirurgia de ATJ envolve uma equipe multidisciplinar, como explica Fabrício Bolpato. “É uma cirurgia complexa, de longa curva de aprendizado. É preciso uma equipe clínica para preparar o paciente; uma equipe ortopédica que realiza o procedimento de forma precisa; uma equipe de enfermagem para receber bem este paciente no pós-operatório imediato; e uma equipe de fisioterapia pronta para reabilitação, que é um processo fundamental e tão importante quanto a cirurgia. Nós internamos o paciente na véspera do procedimento e no dia seguinte à cirurgia ele já passa o dia fora da cama, e, de acordo com o nível de dor e de força, ele começa a andar neste mesmo dia. A perspectiva é de alta em 48 horas”, disse.

Artroplastias Totais de Ombro

O Hupe também realiza Artroplastias Totais de Ombro (ATO) e Quadril (ATQ), possuindo clínicas específicas para acompanhamento desses pacientes. Ao todo, o setor de Ortopedia do hospital conta com uma estrutura que inclui ambulatórios de Cirurgia da Mão, de Joelho, de Ombro e Cotovelo, de Ortopedia Geral, de Ortopedia Pediátrica, de Trauma e de Cirurgia do Quadril.

As atividades acadêmicas da Ortopedia não foram interrompidas durante o tempo de isolamento social imposto pela Covid-19. Neste período, o setor apostou nos encontros virtuais para as aulas da pós-graduação, treinamento e ações dos dois programas de residência acoplados: o da Ortopedia e Traumatologia e o da Cirurgia de Mão.