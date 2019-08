Hospital Municipal Infantil de Belford Roxo voltará a funcionar, garante prefeito Waguinho

Prefeito Waguinho recebeu a comissão de funcionários da unidade municipal para falar sobre a reabertura. Durante o encontro ficou definido que as demandas pendentes serão cumpridas e sanadas

O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, se reuniu ontem com uma comissão de funcionários do Hospital Municipal Infantil e os administradores da unidade. Durante o encontro, na sede da Prefeitura, ficou definido que as demandas pendentes serão cumpridas e sanadas para que o Hospital volte a funcionar o mais rápido possível.

Waguinho destacou que a reunião foi proveitosa para que algumas dúvidas fossem sanadas. O prefeito destacou que uma de suas prioridades é que a Saúde continue funcionando bem para atender à população. “O Hospital Infantil é fundamental para o município, pois nossas crianças precisam de atendimento. Temos pediatras na UPA, na Unidade Mista e no Hospital Municipal, mas o Hospital Infantil é essencial. Em breve ele voltará a funcionar com toda sua capacidade de atendimento”, concluiu

Participaram também da reunião o procurador- geral, Fabrício Mercandelle Ramos de Almeida, a controladora-geral, Elenice Araújo de Oliveira Silveira, e o interventor Vander Louzada.

Prefeitura faz chamamento público para prestação de serviços de saúde

A Prefeitura de Belford Roxo está fazendo credenciamento de empresas de saúde para a contratação de prestadores de serviços, conforme publicação do decreto municipal 4.729, no dia 20 de julho de 2019 nos atos oficiais.

Os serviços prestados serão para atendimento aos usuários, nos procedimentos do Sistema de Gerenciamento da Tabela Unificada de Procedimentos (SIGTAP) do Sistema único de Saúde, observando as normas gerais estabelecidas nas Leis Federais 8.080/90 e 8.666/93, além da Portaria 1.034/2010 do Ministério da Saúde.

O edital de chamamento público e seus anexos poderão ser obtidos no protocolo do Fundo Municipal de Saúde, na Avenida Benjamin Pinto Dias, 610 – 1º andar, Centro, até segunda-feira (5 de agosto), das 9h às 16h, exceto sábado e domingo.

A retirada do edital será feita mediante a entrega de uma resma de papel branco, tamanho A4, e da apresentação de pen drive ou de mídia gravável em via digital. É indispensável apresentar de carimbo com o nome e número do CNPJ da empresa ou entidade.

Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo