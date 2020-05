Hospital Municipal de São João de Meriti registra primeira alta após uma semana de funcionamento

Hospital Municipal registra primeira alta após uma semana de funcionamento. Hospital conta com 30 leitos de UTI

Na tarde de ontem, o recém-inaugurado Hospital Municipal de São João de Meriti – Abdon Gonçalves registrou sua primeira alta desde que passou a receber os pacientes com covid-19 há uma semana. O pedreiro Jaime de Jesus Trindade, 47 anos, foi um dos primeiros pacientes a ser transferidos para o novo hospital, vindo no último final de semana da UPA de Jardim Íris, principal emergência e ponto de entrada dos pacientes com a Covid-19 na cidade.

Muito contente com a alta do marido, Joanice Nascimento, 43 anos, contou que ela e os cinco filhos do casal passaram momentos difíceis, uma vez que Jaime é o provedor da casa. Além disso, ela e o filhos aguardavam ansiosos pelo retorno dele, e agradeceram muito o suporte dado no hospital.

“O atendimento foi 10, todos muito gentis e atenciosos. Graças a Deus ele teve alta, está muito feliz em estar com a família de novo, está conseguindo tomar banho e já está se alimentando bem, muito obrigada!”, contou emocionada.

Acompanhamento

De acordo com o Dr. Altair Soares, diretor médico do hospital, o paciente foi acompanhado de perto e venceu a Covid-19. “O Jaime precisou de oxigênio, mas graças a Deus o quadro se manteve estável e ele pôde ter alta, estamos todos felizes com essa conquista”, disse.

Devido ao novo coronavírus, a Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, abriu o primeiro andar do hospital contando com 30 leitos de UTI. De acordo com o prefeito da cidade, Dr. João Ferreira Neto, o segundo andar deve ser aberto em breve com mais 60 leitos.

No local funcionava o antigo Posto de Assistência Médica (PAM) do município e a unidade está sendo ampliada e reformada para atender a população. Por hora, funciona como hospital de retaguarda, atendendo apenas os pacientes transferidos da UPA de Jardim Íris.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de São João de Meriti