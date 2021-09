Hospital Estadual da Criança atinge o 100º transplante renal

HEC está no patamar de excelência entre as principais unidades de referência do país

No último dia 29 de julho, Marcos Rosemberg da Silva (na foto acima), de 17 anos, passou a ter duas datas de nascimento. A primeira do cartório, em 2004, quando nasceu, e a segunda com a realização do transplante renal no Hospital Estadual da Criança (HEC). Foi o 100º transplante do HEC, o que coloca a unidade em um patamar de excelência nessa categoria entre os principais hospitais de referência do país. A boa notícia abre o Setembro Verde, mês em que se destaca a importância da doação de órgãos para salvar vidas.

Após um ano e meio de espera por um órgão compatível, a busca por um rim chegou ao fim para o adolescente do Jacarezinho, comunidade fincada na Zona Norte carioca, que sofria de Síndrome Nefrótica (caracterizada por um distúrbio nos rins que provoca a perda de altos níveis de proteínas pela urina). O transplante durou cerca de três horas e mobilizou dez profissionais de saúde (cirurgiões, anestesistas, enfermeiros, entre outros). No dia 24 de agosto, o paciente voltou à unidade, depois da alta, para consulta e exames de rotina.

“É um recomeço, uma vida nova. Fiquei dois anos sem estudar devido à doença e à pandemia e retornei com o curso de designer gráfico. Meu desejo é cursar Medicina e me especializar em nefrologia para ajudar as pessoas da mesma forma que fui ajudado no Hospital da Criança”, disse o adolescente.

Primeiro do mundo

O Brasil é o primeiro país do mundo em número de transplantes de órgãos feito pelo sistema público de saúde. O coordenador de cirurgias de Transplantes Renais do HEC, Ricardo Ribas, explicou que os médicos do hospital também se especializam em transplantes renais pediátricos de baixo peso, que são os que têm menos de 15 quilos.

“Por isso, temos tido grande demanda. O centésimo caso foi o Marcos, com o transplante renal. Fico muito feliz em poder ajudar as pessoas e honrado de participar dessa equipe de profissionais comprometidos com a excelência de atendimento do SUS. É emocionante ver quantas crianças conseguimos dar uma chance de vida”, ressaltou.