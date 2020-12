Hospital Estadual Adão Pereira Nunes busca doadoras para o Banco de Leite Humano 

Pré-requisitos são poucos: a mulher precisa ter um bebê que está amamentando e ele tem que estar evoluindo bem de peso e crescimento.

De acordo com a pediatra do Banco de Leite, do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, Saracuruna, em Duque de Caxias, Lucila Bragantini, fazer parte do Banco de Leite Humano é muito mais fácil do que as pessoas imaginam. Segundo a profissional, os pré-requisitos são poucos: a mulher precisa ter um bebê que está amamentando e este bebê

tem que estar evoluindo bem de peso e crescimento.

“Não tem uma quantidade mínima para doar. Qualquer quantidade é bem-vinda. Porque a gente às vezes tem bebê na UTI que ele precisa tomar por dia só 2 ml de leite. Então, qualquer quantidade que a doadora queira doar, vai ser ótimo. Ela só precisa ser saudável”, explica a pediatra.

Para as mamães que querem doar, mas não podem ir até a unidade, o hospital tem a solução: há a possibilidade dos profissionais irem até a residência buscar o leite. O hospital pode fazer a coleta do material sempre que uma mãe entra em contato.

Avaliação com exames físicos e de sangue

A partir do momento que a mãe se dispõe a doar, ela precisa ter os exames de rastreio (feitos na própria unidade) para não haver chance do leite passar alguma doença ao bebê que vai recebê-lo. A doadora vai ser avaliada com exames físicos e exame de sangue. A partir do momento que o leite é doado, ele é pasteurizado e depois passado para o bebê.

Fatores de proteção capazes de aumentar a imunidade

O leite materno tem fatores de proteção capazes de aumentar a imunidade e as defesas do bebê prematuro.

“O bebê prematuro, como não tem defesa e vai para a UTI Neonatal, tem muitas chances de se infeccionar. Pode ter problema de infecção sanguínea, meningite, alteração na parte gastrointestinal, diarreia, pode ter tudo isso, e o leite humano quando doado, dará uma proteção para este bebê. Os bancos de leite surgiram para dar possibilidade do bebê que não tem a capacidade de sugar o seio materno, porque nasceu muito prematuro, porque não tem maturidade para sugar, respirar e engolir ao mesmo tempo, ter a possibilidade de ter uma defesa através do leite humano doado de outras mães”, disse.

Dúvidas sobre a doação de leite materno pode ser tiradas com a unidade pelo disque amamentação, no número (21) 3675-0910. O atendimento é 24h.